Pazartesi yayınları: 26 Şubat'ta TV'de neler var? İşte akışlar

26 Şubat Pazartesi NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.
Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Star TV
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
NOW TV
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
TRT 1
07:00 Kara Ağaç Destanı
10:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:10 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi
Show TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güüldür Güldür Show
TV8
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024