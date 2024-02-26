Pazartesi yayınları: 26 Şubat'ta TV'de neler var? İşte akışlar
ensonhaber.com

26 Şubat Pazartesi NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Star TV

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

TRT 1

07:00 Kara Ağaç Destanı

10:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:10 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güüldür Güldür Show

TV8

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024