Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden romantik pozlar! Mutlu evlilik hayatlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, romantik pozlarını paylaştılar. İşte ünlü çiftin romantik anları..

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Ünlü çift sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Alin ve Lina isminde iki kız çocuğu sahibi olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Oynadıkları projelerdeki rolleri ile hafızalarda yer edinen oyuncu çift romantik anlarını Instagram hesaplarından paylaşarak gündeme geliyor.

Son olarak romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin o kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Pelin Akil ve Anıl Altan'ın Instagram hesaplarından paylaştıkları romantik pozlar..