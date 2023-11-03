Peş peşe gelen ölüm haberleriyle yıkıldı! Metin Arolat'ı yasa boğan ölüm haberi! Şarkıcı Metin Arolat peş peşe gelen ölüm haberleriyle yasa boğuldu. Ünlü şarkıcının amcaları bir gün arayla vefat etti. Metin Arolat acı haberi sosyal medyadan duyurdu..

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Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın amcaları Osman Saffet Arolat ve Mehmet Neşet Arolat bir gün arayla vefat etti.

Ünlü şarkıcı acı haberleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile takipçileriyle paylaştı.

Bir gün arayla iki amcasını kaybederek büyük üzüntü yaşayan Metin Arolat, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

Metin Arolat yaptığı paylaşımda "Bir gün arayla iki amcamı birden peşpeşe sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Metin Arolat'ın bu paylaşımına dostları ve takipçi tarafından yüzlerce başsağlığı yorumları yapıldı.