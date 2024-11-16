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Haber Merkezi

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında ilginç anlar yaşandı.

Programa Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç katıldı. İzleyiciler Bilgiç'e dini sorular sordu.

Ancak bir soru hem izleyicileri hem de Nur Viral'i şaşırttı.

"KOCAM KEFEN PARAMIZI KADINLARLA YEDİ"

İzleyicilerden biri, "Kefen paramızı kocam başka kadınlarla birlikte yedi. Günahı ne?" diye sordu.

Buna cevaben Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

Ne diyelim Allah ıslah etsin. Yani sadece kefen parası olarak değil. Paramızın son damlasına kadar yedi anlamında söylüyor bunu. Sevgili peygamberimizin nikah dışı ilişkilerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de ağır ikazlar olduğu gibi sevgili peygamberimiz de zinanın mutlaka mahrumiyet getireceği, fakirlik getireceğini hadisi şeriflerde bildiriyor.

"HARAMLAR DENİZ SUYU GİBİDİR"