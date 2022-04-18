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    Reyting sonuçları 17 Nisan 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Teşkilat, Yargı...

    Dün akşam Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star, Çok Güzel Hareketler 2, Çöpçüler Kralı yapımları yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 17 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 08:44
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    Reyting sonuçları 17 Nisan 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Teşkilat, Yargı...

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    17 Nisan 2022 Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Deli Deli Küpeli, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Çöpçüler Kralı ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 17 Nisan 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları...

    17 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

    17 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 17 Nisan 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Teşkilat, Yargı... #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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