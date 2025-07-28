Reytinglerde yarışı: 28 Temmuz 2025 TV yayın akışları...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.
Günün yoğunluğunu ekran karşısında atmak isteyenler ise yayınlanacak yapımlara bakıyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
28 Temmuz Pazartesi de kanallarda neler var neler yok belli oldu.
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti (7. Bölüm)
00:20 - Güven Bana
Kanal D
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Uzak Şehir
15:30 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Turnike
23:30 - Çalgı Çengi İkimiz
Star TV
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Mavi Boncuk
21:45 - Alemde Bir Gece
NOW TV
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – Now Ana Haber
20:00 – Recep İvedik 3
22:15 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk
TRT 1
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 – Seksenler
14:25 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Kasırga"
22:15 - Gönül Dağı
Show TV
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 - Arif V 216
TV8
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)