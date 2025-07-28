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Reytinglerde yarışı: 28 Temmuz 2025 TV yayın akışları...

Yeni bir haftaya başlayan yapımlar, reyting mücadelesinde en iyisi olmak istiyor. İzleyiciler ise takip ettikleri kanallarda neler var neler yok göz atıyor. İşte 28 Temmuz 2025 Pazartesi tv yayın akışları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 09:03
Reytinglerde yarışı: 28 Temmuz 2025 TV yayın akışları...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.

Günün yoğunluğunu ekran karşısında atmak isteyenler ise yayınlanacak yapımlara bakıyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

28 Temmuz Pazartesi de kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti (7. Bölüm)

00:20 - Güven Bana

Kanal D

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Uzak Şehir

15:30 – Aşk-ı Memnu

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Turnike

23:30 - Çalgı Çengi İkimiz

Star TV

09:00 – Ada Masalı

11:00 – Aramızda Kalsın

13:30 – Kiralık Aşk

16:15 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Mavi Boncuk

21:45 - Alemde Bir Gece

NOW TV

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Yasak Elma

12:45 – Sen Çal Kapımı

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – Now Ana Haber

20:00 – Recep İvedik 3

22:15 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk

TRT 1

08:45 – Kod Adı Kırlangıç

10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 – Seksenler

14:25 – Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Kasırga"

22:15 - Gönül Dağı

Show TV

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 - Arif V 216

TV8

08:30 – Oynat Bakalım

09:30 - Gazete Magazin Yaz

13:00 - Yaparsın Bilirim

16:00 - MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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