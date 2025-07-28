Reytinglerde yarışı: 28 Temmuz 2025 TV yayın akışları... Yeni bir haftaya başlayan yapımlar, reyting mücadelesinde en iyisi olmak istiyor. İzleyiciler ise takip ettikleri kanallarda neler var neler yok göz atıyor. İşte 28 Temmuz 2025 Pazartesi tv yayın akışları...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor. Günün yoğunluğunu ekran karşısında atmak isteyenler ise yayınlanacak yapımlara bakıyor. TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor. 28 Temmuz Pazartesi de kanallarda neler var neler yok belli oldu. ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde... ATV yayın akışı 08:00 – Kahvaltı Haberleri 10:00 – Kader Oyunları 13:00 – atv Gün Ortası 14:00 – Sen Anlat Karadeniz 17:00 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 19:00 – atv Ana Haber 20:00 – Aile Saadeti (7. Bölüm) 00:20 - Güven Bana Kanal D 09:30 – Yaprak Dökümü 12:00 - Kanal D Haber Gün Arası 13:00 - Uzak Şehir 15:30 – Aşk-ı Memnu 18:30 – Kanal D Ana Haber 20:00 – Turnike 23:30 - Çalgı Çengi İkimiz Star TV 09:00 – Ada Masalı 11:00 – Aramızda Kalsın 13:30 – Kiralık Aşk 16:15 – Erkenci Kuş 19:00 – Star Haber 20:00 – Mavi Boncuk 21:45 - Alemde Bir Gece NOW TV 08:30 – Çalar Saat 10:00 – Yasak Elma 12:45 – Sen Çal Kapımı 15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16:30 – Karagül 19:00 – Now Ana Haber 20:00 – Recep İvedik 3 22:15 - Hababam Sınıfı Üç Buçuk TRT 1 08:45 – Kod Adı Kırlangıç 10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 – Seksenler 14:25 – Teşkilat 17:45 - Kim Gitsin? 19:00 – Ana Haber (Canlı) 19:55 – İddiaların Aksine 20:00 – Yabancı Sinema "Kasırga" 22:15 - Gönül Dağı Show TV 09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:00 – Bahar 15:00 – Kızılcık Şerbeti 18:25 – Show Ana Haber 20:00 – Düğün Dernek 2: Sünnet 22:30 - Arif V 216 TV8 08:30 – Oynat Bakalım 09:30 - Gazete Magazin Yaz 13:00 - Yaparsın Bilirim 16:00 - MasterChef Türkiye 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) Medya Haberleri Kenan İmirzalıoğlu ekranlara dönüyor! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

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