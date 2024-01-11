ensonhaber.com
Rusya'ya seyahat eden bir Türk iş insanı, lüks marka alışverişi sırasında dilenen kadınlarla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Elinde döviz bulunduran Türk, ünlü marka mağazalarından alışveriş yapabilmek için dilenen kadınları görünce yanlarına yaklaştı.
“İnsanın canını veresi geliyor”
Videoda "Buradaki dilencilere para değil, insan canını veresi geliyor" diyen Türk adam, sosyal medyada viral oldu.
Ardından "Böyle dilenci mi olur ya... Allah kabul etsin" sözleriyle tüm tepkileri üzerine çekti.
Türk iş insanının bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.