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Rusya’da dilenen kadınları gören Türk: "Buradaki dilencilere insanın canını veresi geliyor"

Rusya’da dilenen kadınları gören Türk: "Buradaki dilencilere insanın canını veresi geliyor" Türk bir iş insanı, Rusya ziyareti sırasında Gucci ve Chanel gibi lüks markalardan alışveriş yapabilmek amacıyla dilenen kadınlarla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.