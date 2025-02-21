Sabancı Ailesi'nin En Miniği Arzu Alara'nın Son Hali!

Yağmur Uçar

2017 yılından beri birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında dünya evine girdi.

Sabancı çifti, 15 Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı kucaklarına aldı.

Şimdilerde 1.5 yaşında olan Arzu Alara Sabancı, sosyal medyada büyük bir ilgi görüyor.

MİNİK SABANCI

Instagram'ı aktif olarak kullanan 31 yaşındaki Nazlı Sabancı'nın kızı Arzu Alara ile birlikte yaptığı yeni paylaşım beğeni topladı.

Sabancı, kızı Arzu Alara'nın yeni fotoğrafını 'Prenses' notuyla nazar boncuğu emojisiyle birlikte paylaştı.

İşte son hali...