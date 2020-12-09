Sadakatsiz bu akşam yayınlanacak mı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm var mı?

Sadakatsiz bu akşam yayınlanacak mı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm var mı?

Geçtiğimiz hafta koronavirüs salgını nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kalan Sadakatsiz dizisi, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi seyirciler tarafından merak ediliyor.

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilk günden beri seyircinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Pandemi nedeniyle yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin bu hafta Kanal D yayın akışı içerisinde olup olmayacağı netlik kazandı. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu hafta ekrana gelecek.

Geçtiğimiz hafta, "Değerli izleyicilerimiz; Pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere" sözleri ile yeni bölümünün yayınlanmayacağı duyurulan Sadakatsiz, bu hafta ise yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır.

Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren ses getirmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin orjinali 2 sezon olarak toplamda 12 bölüm yayınlandı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin yapımcısı tarafından en az 2 sezon çekileceği yönünde iddialar ortaya çıksa da henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran Sadakatsiz dizisinin uzun soluklu olacağı tahmin ediliyor.