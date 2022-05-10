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    Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin ne zaman final vereceğine ilişkin sorular gündeme geldi. Peki, Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı?
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 13:25
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    Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı?

    Med Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz, entrika dolu bölümlerle ekrana geliyor.

    Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı proje, İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlandı.

    Özellikle ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çeken ancak ikinci sezonunda yüksek reytinglerini kaybeden dizi, final vermeye hazırlanıyor.

    Asya ve Volkan'ın hayatında olan gelişmeleri ve ihanet sonrası yaşanan olayları konu alan dizinin final vakti ise merak edilmeye başlandı.

    Diziyi severek izleyenler ve final vermesini istemeyenler durum karşısında isyan ederken, bazıları ise tadında kalması gerektiğini savunuyor.

    Finale dair detaylar, "Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı?" sorusuyla gündeme taşındı.

    Peki, Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı? İşte detayları...

    Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı?

    Sadakatsiz'in yeni bölümü 11 Mayıs akşamı ekrana gelecek. Dizi üç hafta daha yayınlandıktan sonra final yapacak.

    Dizide Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, son 10 bölümlerinin kaldığını açıkladı. Cindoruk final haberini şu sözlerle duyurdu; “Son düzlüğe girdik, bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı. Hikayenin hızlı zamanları.”

    Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı? #1

    Son fragmanda bıçaklanan Volkan'ın ölüp ölmeyeceği ise yeni bölüm sonrasında ortaya çıkacak.

    Sadakatsiz ne zaman final verecek, ölen olacak mı? #2


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