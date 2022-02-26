Sadakatsiz'in final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

Sadakatsiz'in final tarihi belli oldu! Ekran macerası çok yakında sona eriyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Volkan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Caner Cindoruk, dizinin final yapacağı tarihi açıkladı.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt ve Merve Çolak'ın üstlendiği, senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor.

Ancak Doktor Foster dizisinden uyarlanan dizi, ilk sezonda gösterdiği başarıyı ikinci sezonunda yakalayamadı. Bu nedenle Yeliz Kuvancı, Ali İl ve Burak Sergen sevilen diziye peş peşe veda etti.

Yaşanan ayrılıklar dizinin finalinin çok yakın olduğunu gösterir nitelikteydi ve öyle de oldu.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen final tarihi belli oldu.

23 Şubat Çarşamba akşamı 50. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk, dizinin ne zaman sona ereceğini açıkladı.

Dizide hayat verdiği Volkan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Caner Cindoruk, magazin muhabirlerine son 10 bölümlerinin kaldıklarını söyledi.

Cindoruk'un açıklamasına göre, son olarak 50. bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinin ekran macerası, 60. bölümde sona erecek.