Sadece gözleri kıpırdıyor! Efsane futbolcu İlyas Tüfekçi'nin son hali içleri acıttı...

2014 yılından beri ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun değerli ismi İlyas Tüfekçi, yalnızca gözleriyle iletişim kurabiliyor.

Yaklaşık 8 yıldır ALS hatalığı ile mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumu merak ediliyordu.

Futbol severler, Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi'yi sahalardan uzak olsa bile unutmadı.

Hem sarı kırmızılı hem sarı lacivertli takımda oynayan ve taraftar sevgisini kazanan Tüfekçi, 31 Mart 1991'de sahalara veda etti.

2014 yılında yakalandığı ALS hastalığı ile sağlıklı günlerini geride bırakan başarılı isim, şimdilerde yatağa bağımlı...

Arka Sıradakiler, Kara Para Aşk, Karadayı, Zemheri gibi dizilerde hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan 34 yaşındaki oyuncu İlkin Tüfekçi, babasının son halini sosyal medyadan paylaştı.

SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Hasta yatağında makinaya bağlı bir yaşam süren ve konuşamayan İlyas Tüfekçi'nin kızının sözleri karşısında yalnızca göz kırparak onay vermesi sevenlerini üzdü.

Bu video sonrası sosyal medyada, "İlyas Tüfekçi'ye kimse bakmıyor mu? Son hali çok üzücü" ve "İyice çökmüş" şeklinde yorumlar yapıldı.

ACIMASIZ YORUMLARA SİNİRLENDİ

İlyas Tüfekçi'nin oyuncu kızı İlkin Tüfekçi, babasıyla ilgili yapılan acımasız yorumlara şu sözlerle cevap verdi:

"Babama 8 yıldır gözüm gibi bakıyorum. Aptalca ve kötü niyetle yapılan yorumlara izin vermem. Sosyal medyadan, "Aklımızda eski haliyle kalsaydı' diye yorum yapanlar ayıp yahu! Babama en iyi şekilde bakabilmek için göbeğim çatladı. Babamın canını kimse sıkmasın. Yoksa ben de sizin canınızı sıkarım"