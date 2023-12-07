Sadri Alışık'ın torunu Jr. Sadri'yi ilk kez görenler şoke oldu! "Karizma Alışık" Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, babasının adını taşıyan Sadri Alışık ile gündem oldu. Torun Alışık'ın dedesine benzerliğini görenler hayran kaldı.

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, babasının izinden giderek oyuncu oldu.

1988 yılında meslektaşı Sibel Turnagöl ile hayatını birleştiren Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ın adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

28 Mart 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Alışık, liseyi Nişantaşı Işık Lisesinde okudu. Ardından Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Bir Şehnaz Oyun, Yolcular ve Sevgili Doktor isimli oyunların başrolünde yer aldı. 7 senedir Sadri Alışık Kültür Merkezinde hem idari kadro içinde hem teknik kadro içinde yer alıyor olup aynı zamanda oyuncu olarak da görev yapmaktadır.

Alışık'ların yakışıklısı

Şimdilerde 33 yaşındaki torun Sadri Alışık, ailesinin kariyerini devam ettirmeyi seçti.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sadri Alışık, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Sadri Alışık, yaptığı paylaşımın ardından dedesi ile olan benzerliği üzerine binlerce yorum aldı.

İşte Sadri Alışık'ın torunu ve Kerem Alışık'ın oğlu...