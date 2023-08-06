Şahane Pazar sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur'un son hali! "Muhteşem ikili" 90'lı yılların efsane yarışması Şahane Pazar ile 15 yılı aşkın süre ekranlarda olan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Son hallerini görenler ise, nostaljik hisler yaşıyor.

Pazar akşamlarını iple çektiren yarışma programı Şahane Pazar, yayınlandığı dönem milyonları ekrana kilitledi. Şahane Pazar'ın sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerdi. Renkli karakterleri ile uzun yıllar ekranlarda olan iki kardeş, komik yarışmalar ve skeçlerle herkesi güldürürdü. Yaklaşık 15 yıl süren Şahane Pazar'ın finali üstünden yıllar geçse de, hafızalardaki yerini koruyor. Muhteşem ikili Babaları Nejat Uygur'un izinden giden Behzat Uygur ile Süheyl Uygur, tiyatro kariyerlerine devam ediyor. Evli ve çocuklu olan abi kardeş, ekranlardan uzak ama sahneden kopamıyor. İşte Şahane Pazar'ın yıldızları Süheyl ve Behzat Uygur'un son hali...