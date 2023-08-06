Pazar akşamlarını iple çektiren yarışma programı Şahane Pazar, yayınlandığı dönem milyonları ekrana kilitledi.
Şahane Pazar'ın sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerdi.
Renkli karakterleri ile uzun yıllar ekranlarda olan iki kardeş, komik yarışmalar ve skeçlerle herkesi güldürürdü.
Yaklaşık 15 yıl süren Şahane Pazar'ın finali üstünden yıllar geçse de, hafızalardaki yerini koruyor.
Muhteşem ikili
Babaları Nejat Uygur'un izinden giden Behzat Uygur ile Süheyl Uygur, tiyatro kariyerlerine devam ediyor.
Evli ve çocuklu olan abi kardeş, ekranlardan uzak ama sahneden kopamıyor.
İşte Şahane Pazar'ın yıldızları Süheyl ve Behzat Uygur'un son hali...