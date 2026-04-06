Delikanlı'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in kökeni şaşırttı: İşte memleketi...

Yalı Çapkını dizisi ile yıldızını parlatan ve ekranların aranan yüzü olan Mert Ramazan Demir, dijitalde de birçok işe imza attı.

Şimdi ise "Delikanlı" dizisiyle adından söz ettiriyor.

Yusuf karakterini canlandıran ünlü oyuncu hakkında birçok bilgi ise merak ediliyor.

Özellikle de memleketi...

VANLI ÇIKTI

Mert Ramazan Demir, 28 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'un Şile ilçesinde doğdu.

Aslen ise Vanlı...

6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Demir'in babası iş insanı, annesi ev hanımı.

Oyunculuk kariyeri ile birlikte yolu İstanbul ile kesişmiş ve burada yaşamaya devam etmektedir.