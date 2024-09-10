Haberler



Medya



Sakar Şakir'in Kiracı Sevda'sı bakın hangi Yeşilçam güzeli çıktı

Sakar Şakir'in Kiracı Sevda'sı bakın hangi Yeşilçam güzeli çıktı 1989 yapımı bir Türk komedi filmi Sakar Şakir'in Sevda'sı olarak tanınan isim, Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer aldı. Bakın o isim kim çıktı...