Sakar Şakir'in Kiracı Sevda'sı bakın hangi Yeşilçam güzeli çıktı

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1977 yapımı bir Türk komedisi Sakar Şakir, milyonları güldürdü.
Başrollerinde Kemal Sunal, Ali Şen, Adile Naşit, Ünal Gürel, Ayfer Feray, Necdet Yakın, İhsan Yüce gibi birçok isim yer aldı.
Sakar Şakir filmi İstanbul Cankurtaran, Yeşilköy ve Kemerburgaz'da çekildi.
Zaman zaman TV'de yayınlanan film, oyuncuları ile merak konusu oldu.
Filme damga vuran karakterler arasında Kiracı Sevda vardı. Aynı zamanda Gardrop Fuat'sın karısı idi. Bu karakteri canlandıran Yeşilçam oyuncusu ise duyanları şaşırttı.
İşte Sakar Şakir'in Sevda'sı bakın kim çıktı...
AYFER FERAY
"Sakar Şakir" filminde Sevda karakterini, ünlü Türk oyuncu Ayfer Feray canlandırdı.
Ayfer Feray, Türk sinemasının önemli isimlerinden biridir ve bu filmdeki rolüyle de geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.
Sinema filmlerinin yanı sıra, tiyatroya da yoğun emek verdi. Şahane Züğürtler, Yedi Kocalı Hürmüz gibi oyunlarda oynadı.
Ayfer Feray, 63 yaşında, Bodrum'da yaşamını yitirdi.