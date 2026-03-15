Enes Batur "uzaklaşma" sebeplerini açıkladı: "Bu yüzden yoktum..."

YouTuber Enes Batur, uzun süren sessizliğini "Hayattayım" adlı duygusal bir vlog ile bozdu. Batur, neden uzaklaştığını samimi bir dille takipçileriyle paylaştı.
Ünlü YouTuber Enes Batur, uzun bir aranın ardından yeniden vlog çekmeye başladı.
Paylaştığı video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Fenomenin bu dönüşü, gündeme damga vurdu.
"HAYATTAYIM"
"Hayattayım vlog" başlığıyla paylaşılan videoda Batur, kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçirdiğini itiraf etti.
Yaşadığı duygusal çöküşü samimiyetle anlatan ünlü fenomen, şu ifadeleri kullandı:
"Hayat amacımı kaybettim. İlişkim bittikten sonra uzun süre yalnız kaldım, aylarca kimseyle konuşmadım. Adeta delirdim. Bu süreçte kalbini kırdığım herkesten tek tek özür diliyorum."
Ünlü ismin son hali de izleyicileri şaşırttı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi