15 Mart 2026 Pazar TV'de yayın akışları: Kanal kanal listelendi

Televizyon izleyicileri, hafta sonunun son gününde ekran başına geçmeden önce kanalların yayın akışını merak ediyor.

Dizilerden filmlere, yarışmalardan eğlence programlarına kadar birçok yapım pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hangi kanalda hangi programın saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler ise 15 Mart 2026 Pazar gününe ait TV yayın akışlarını araştırıyor.

Peki, bugün TV'de neler var? Hangi diziler/filmler yayınlanacak?

İşte ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek yapımların sıralaması...

ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Orhan

13:20 Dizi TV

14:10 A.B.İ.

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 atv Ana Haber

20:00 Aynı Yağmurun Altında

00:20 A.B.İ.

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Pazar Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Güller ve Günahlar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Karanlık Sular

21:45 San Andreas Fayı

23:45 Şuursuz Aşk

Star TV yayın akışı

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Sevdiğim Sensin

02:00 Sefirin Kızı

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Doktor: Başka Hayatta

16:15 Yeraltı

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Doktor: Başka Hayatta

23:15 Doktor: Başka Hayatta

TRT 1 yayın akışı

06:45 Kalk Gidelim

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10:30 Hızır

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Vefa Sultan

15:30 Kur'an'ın Mesajı

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 Vefa Sultan

Show TV yayın akışı

08:00 Kezban Paris'te

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

14:45 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

22:00 Eyvah Eyvah 3

00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

TV8 yayın akışı

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm