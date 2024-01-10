Sanayide çalışan çocuk öğretmenlere seslendi! O sözler sosyal medyayı salladı... Sanayide çalışan bir çocuğun öğretmenlere seslendiği görüntüler gündeme oturdu. İşte sosyal medyada gündem olan o video...

ensonhaber.com

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme oturdu. Sanayide çalışan bir çocuğun sarfettiği sözler dikkat çekti.

Sanayide çalışan küçük çocuğun öğretmenlere seslenerek, "İki puan vermediğiniz öğrenciye bir günde bir maaşınızı ödeyince anlayacaksınız, iyi dersler" sözleri gündem oldu.

Küçük çocuğun o görüntüleri sosyal medyada günün en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

İşte o video...

Çocuğun söyledikleri sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar çocuğa destek verirken bazıları ise bu durumu eleştirdi.