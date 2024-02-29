Sandık Kokusu'nun Atilla'sı bakın aslen nereliymiş! İşte Metin Akdülger'in memleketi.. Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi...

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Sandık Kokusu dizisinde "Atilla" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Metin Akdülger oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Sosyal medyada gündem olmaya devam eden Metin Akdülger son dönemde büyük ilgi görüyor.

35 yaşındaki oyuncu Sandık Kokusu dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Metin Akdülger, Koç Üniversitesindeki eğitimine devam ederken okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti.

Metin Akdülger 2013 yılında gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi.

Ünlü oyuncu Medcezir, Analar ve Anneler, Muhteşem Yüzyıl:Kösem ve Sandık Kokusu dizilerinin yanı sıra birçok sinema filmi ve tiyatro oyununda yer almıştır.

Son dönemin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Metin Akdülger'in hayatı merak uyandırdı.

Sandık Kokusu dizisinin hayranları dizinin Atilla'sı hakkında merak ettiklerini internette araştırmaya başladı.

Metin Akdülger hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı. İşte başarılı oyuncunun memleketi...

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Selanik ve Üsküp göçmeni bir aileden gelmekte olup çocukluğunu bir çiftlik evinde geçirdi.

35 yaşındaki oyuncu şimdilerde Show TV’de yayınlanan Sandık Kokusu dizisindeki Atilla rolüyle tüm dikkatleri üzerine topladı...