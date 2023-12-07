Şarkıcı Buray içini döktü! Şarkıcı "En büyük eleştirmenim" diyerek kimden bahsetti… Şarkıcı Buray, Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu yaptığı “Bambaşka Sohbetler” programına katıldı. Buray, en büyük eleştirmeninin kim olduğunu açıkladı…

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Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunda gerçekleşen "Bambaşka Sohbetler" programında konuk olan Buray, beşinci albümü ve YouTube videolarıyla ilgili detayları paylaştı. Ünlü şarkıcı ayrıca, müzisyen babası Turgay Salim Hoşsöz ile ilgili de konuştu.

“En büyük eleştirmenim”

Ceyda Düvenci’nin, müzisyen olan babası Turgay Salim Hoşsöz ile ilgili 'Baban çok kıymetli bir müzisyen. Birlikte bir şeyler yaptınız mı?' sorusuna yanıt veren Buray;

"Ortaokula başladığımda hatta lisede babamın albümlerini yapmaya başladım prodüktör olarak. Piyanoları, altyapıları stüdyoda kaydediyoruz üzerine bağlamaya çalıyorum ve babam gelip okuyor, miksliyoruz falan albümler hazır. O da yetmezmiş gibi babamın bütün müzisyen arkadaşlarının da albümlerini yapmaya başladım. 15-16 yaşlarında paramı da kazanmaya başladım. Babam en büyük eleştirmenim. Babamın yorumları önemli benim için, hiçbir kötü yorumunu esirgemez. Babamın türkülerine albümlerde yer veriyorum.” dedi.