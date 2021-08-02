Seda Sayan'ı şoke eden istek! Sesini kaybeden Tüdanya'ya yardım etmek istemişti...

Bir zamanlar sahnelere damga vuran Tüdanya'nın gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Tüdanya için yardım kampanyası başlatmak isteyen Seda Sayan, hayatının şokunu yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, arabeskin usta ismi Tüdanya'nın gırtlak kanserine yakalandığını, ameliyatla gırtlağının alındığını ve sesini kaybettiğini duyurmuştu.

Ayrıca Akay, Tüdanya için sanat camiasına yardım çağrısında bulunmuş ve bu çağrısına ilk destek, şarkıcı Demet Akalın'dan gelmişti.

Çağrı karşısında hemen harekete geçen ünlü popçu, Onur Akay'ı telefonla aramıştı.

DEMET AKALIN MADDİ YARDIMDA BULUNMUŞTU

Tüdanya'nın şarkılarını dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Akalın, kendisine hem maddi hem de manevi olarak yardım etmek istediğini açıklamıştı.

Daha sonra Tüdanya ile iletişime geçen Akalın, Tüdanya'ya maddi yardımda bulunmuştu. Tüdanya ise bu yardımı, Akalın'a en güzel bestelerinden birini yorumlaması için hediye ederek kabul etmişti.

SEDA SAYAN DA YARDIM ETMEK İSTEDİ

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın da Tüdanya'ya yardım etmek istediği ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde yeni başlayacak olan ''Sabahın Sultanı'' adlı gündüz kuşağı programına Tüdanya'yı konuk etmek istedi.

Sesini kaybeden usta sanatçı için yardım kampanyası düzenlemek isteyen Seda Sayan'ın hayatının şokunu yaşadığı öğrenildi.

İŞTE ONUR AKAY'IN O YAZISI

ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yazdığı yazıda konuyu şöyle açıkladı:

''Güzel yürekli Demet Akalın'dan sonra, yine sanat camiasında, bende ve birçok kişide hakkı ve emeği olan ve yine pırlanta gibi bir yüreğe sahip olduğunu bildiğim Seda Sayan, Tüdanya'ya yardım etmek için kolları sıvadı.

Tüdanya'yı önümüzdeki günlerde başlayacak olan sabah programına konuk etmek isteyen Seda abla, programda ona yardım kampanyası başlatmak istedi.

Ancak Tüdanya'nın programa çıkmak için 100 bin TL istemesi bence doğru olmadı. Eminim ki Seda Sayan'ın canlı yayında yapacağı yardım çağrısı, Tüdanya'ya 100 bin liradan kat kat fazla katkı sağlayacaktı.

Ben, Tüdanya'nın bu kararından dönmesini ve o programda yer almasını istiyorum. Bilmem sizler bu konuda ne düşünürsünüz?''