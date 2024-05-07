Sinan Engin canlı yayında düştü: Sosyal medya yıkıldı Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programının yorumcularından Sinan Engin canlı yayında sandalyeden düştü. O esnada yorumcular kısa süreli şoke olurken Engin'in bir problem yaşamadığı öğrenildi.

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Ahmet Çakar, Ertem Şener, Abdülkerim Durmaz ve Sinan Engin'in katıldığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında canlı yayın kazası yaşandı.

Yaptığı yorumlarla gündem olan Sinan Engin, canlı yayın sırasında sandalyesinden düşerek herkesi şaşırttı.

Yardım için yanına koştu

O esnada Ahmet Çakar yardım etmek için Sinan Engin'in yanına koştu.

Stüdyo kahkalara boğuldu

İlk anlarda stüdyoda endişeli anlar yaşansa da, durumun ciddi olmadığı anlaşıldığında, stüdyo kahkahalara boğuldu.

Gündem oldu

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.