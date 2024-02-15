Seda Sayan'ın programında ilginç anlar! Rus geline onay vermek için bakın neler istedi... Seda Sayan'ın programına katılan bir çift, evlenmek isteyince ortalık karıştı. Rus gelini kabul etmeyen Melek isimli kadın, bazı şartları olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Seda Sayan'ın sunduğu Sabahların Sultanı programı, ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor.

Programa katılan Caner isimli bir vatandaş, Rus olan Anastasıa isimli kadınla evlenmek istedi.

Rus geline onay vermeyen anne ise gelinin annesinin zengin olduğunu söyledi ve bazı isteklerini sıraladı.

"Senin annen Caner'e ev yapacak, araba yapacak" diyen Melek, stüdyodakileri ve ekran başındakileri şoke etti.

Program boyunca susmadı

İsteklerini sıralayan anne devam eden sözlerine, "Arayacak beni Melek Hanım oğluna araba aldım, ev aldım diyecek. Biletinizi de aldım gel Melek Hanım diyecek. Sizi Rusya'ya bekliyorum diyecek.

Ben çocuğumu bedava yedirmem. Hadi oradan. Benim şartım var. Okey diyeceksin. Onay vereceğim. Oğluma bir daire bir sıfır araba alacaksınız. Onay vereceğim. Kızınla uğraşmayacağım.

Evlenmelerine izin vereceğim. Oğluma deniz kenarında daire, altın saat ve araba alacaksın. Ben çok zor büyüttüm. Gücünü göster. " dedi.