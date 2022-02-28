Selena'nın Ozan'ı Serkan Şenalp değişimiyle ortalığı yıktı geçti! Görenlerin dibi düşüyor...

Selena dizisinde Ozan karakterine hayat veren Serkan Şenalp, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Şenalp'in son halini görenler, ''Hiç yaşlanmamış'' yorumunda bulundu.

2006-2009 yılları arasından ATV ekranlarında yayınlanan fantastik kurgu ve komedi türündeki Selena dizisi, oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Günümüzde de tekrarlarıyla izlenen Selena dizisinde Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Sinan Çalışkanoğlu, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal, Serkan Şenalp ve Cansu Demirci gibi oyuncular yer almıştı.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuların ilk kez ekran karşısına çıktığı dizide öyle bir isim vardı ki iyi kalpliliğiyle genç kızların kalbini çalmıştı. O isim Selin'e deli gibi aşık olan Ozan'dan başkası değildi.

Kıvılcım'ın ve Selin'in aşık olduğu ve sürekli onun için tartıştığı iyi kalpli Ozan karakterine, Serkan Şenalp hayat vermişti.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Serkan Şenalp, yakışıklılığıyla da izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Selena dışında Babamın Günahları, Yüz Yüze, O Hayat Benim, Kızım Nerede gibi dizilerde rol alan 36 yaşındaki Serkan Şenalp, 2020 yılında Esengül Yılmaz ile dünya evine girdi.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Şenalp, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

SERKAN ŞENALP'İN SON HALİ

Selena dizisinde saf ve iyi kalpli çocuk Ozan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serkan Şenalp şimdilerde daha farklı bir görünüme sahip.

Yıllar içinde değişen ve zayıflayıp farklı bir havaya bürünen Şenalp, Instagram hesabında günlük hayatına dair kareleri sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımlarına, ''Selena dizisinde kızların paylaşamadığı yakışıklı Ozan", "Aaa Ozan", ''Hiç yaşlanmamış'', "Kıvılcım nefesini tutmaya başladı" gibi yorumlar yapıyor.

Öte yandan bazı takipçileri espirili bir dille, "Selin nerde Selin" yorumlarını eksik etmiyor.