Senarist Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı. Göntem, “fuhşa teşvik” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla inceleme altına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merve Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göntem hakkında, adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Senarist, bu şartla serbest bırakıldı.