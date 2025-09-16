Abone ol: Google News

Senarist Merve Göntem adli kontrol şartıyla serbest

Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 15:34
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı. Göntem, “fuhşa teşvik” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla inceleme altına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merve Göntem, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göntem hakkında, adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Senarist, bu şartla serbest bırakıldı.

