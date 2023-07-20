Şener Şen'in eski eşi bakın kimmiş! O filmde birlikte rol aldılar... Gören inanamadı Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in eski eşi, görenleri şaşkına çevirdi. Eşi eşinin de oyuncu olduğunu öğrenenler, boşanma sebebini sormadan edemedi.

Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen, oynadığı sayısız proje ile Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.

Film ve dizilerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Şener Şen, bu defa ise özel hayatıyla gündem oldu.

Sayısız karakterle seyirci karşısına çıkan Bengü Şen adında bir kızı olan Şener Şen’in eski eşi de ünlü çıktı.

İşte Şener Şen'in eşi...

Muhsin Bey, Eşkıya, Ekmek Teknesi, Aile Reisi gibi projelerde yer alan Sermin Hürmeriç ve Şener Şen, 11 yıl evli kaldı.

Çift, 1989 yılında nikah masasına oturdu ancak bu evliliğin sonu boşanma ile bitti.

İkili, 1997 yılında boşandı. Ünlü çift, Muhsin Bey filminde de birlikte rol aldo. Aşkları da bu filmin çekimleri esnasında başladı.