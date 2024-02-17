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Kariyerine İngiltere'de devam eden oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor.
Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.
29 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.
Paten giydi
Patenleriyle uzanan Serel Yereli, cesur kombini ile dikkat çekti.
Yereli'nin Instagram'da yayınladığı o kare, takipçilerinin dibini düşürdü.
Görenler, "bu nasıl güzellik", "güzelliğin ibret gibi", "melek gibisin" , "rüyasın" gibi yorumlarda bulundu.
İşte o poz....