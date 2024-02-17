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Serel Yereli patenleri giydi, iyice cesurlaştı! "İbret-i alem gibisin"

Serel Yereli patenleri giydi, iyice cesurlaştı! "İbret-i alem gibisin" Londra'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, yine cesur bir pozuyla gündeme geldi. Patenleriyle poz veren ünlü isim, takipçilerinin beğeni ve yorumlarına tutuldu.