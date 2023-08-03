Serel Yereli'den Aleyna Tilki ifşası! O mesajlar pes dedirtti..."Al birini, vur ötekine" Serel Yereli, yakın arkadaşı Aleyna Tilki arasında geçen özel konuşmayı paylaştı.

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakteri ile adından söz ettiren Serel Yereli, Türkiye kariyerini noktaladı.

Yereli, oyunculuğu bırakıp İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Şarkıcı olarak yoluna devam etme kararı alan 25 yaşındaki Serel Yereli müzik yapıyor.

Genelde cesur pozlarıyla gündem olan Serel Yereli, bu kez yakın arkadaşı ünlü popçu Aleyna Tilki ile dikkat çekti.

Aleyna'nın mezarlık fikri

Serel Yereli, Aleyna Tilki ile WhatsApp sohbetinin bir kısmını hikayesinde paylaştı.

Aleyna Tilki'nin kendisine "private" mezarlık yaptıracağını söylediği ve "Sana da yapayım güzel bir yer" dediği mesajla dikkat çekti.

Yereli ise "Sen seç beğen al, ben yatarım" yazdı.

Tilki bu mesajlaşmayı paylaşarak "'Yanlış anlaşılma olmasın, yaşarken kendimi hor kullanırım ama ölüme saygım sonsuz" dedi.

Mesajları görenler ise, hayret içinde kaldı.