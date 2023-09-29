Serenay Sarıkaya'nın annesi güzelliğiyle dumur etti! "Güzelliğini annesinden almış" Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan, güzelliğiyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun güzelliğini annesinden aldığı belli.

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Son günlerin en çarpıcı magazin iddialarından biri, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ve oyuncu Cansu Tosun'un babası arasında yaşanan yasak aşk spekülasyonlarıyla gündemi sarsıyor.

Nişantaşı'nda sarmaş dolaş görüntülenen Ümran Seyhan, bu iddiaların ortasında yer aldı ve samimi tavırları dikkat çekti.

Yakın bir zamanda, bu samimi buluşmanın Cansu Tosun'un babasıyla olduğu anlaşıldı.

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, iddialar hakkında sessizliğini bozarak, "İddialar doğru. Herkesi Allah'a havale ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Bu yasak ilişki iddiaları, magazin dünyasını adeta sarsarken, Ümran Seyhan’ın güzelliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya’nın güzelliğinin sırrı genetikmiş…

Ümran Seyhan kimdir?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’ın yaşam koçluğu yaptığı biliniyor. Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Seyhan, uzun yıllardır değişim dönüşüm uzmanlığı yapmaktadır.

Sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanan Ümran Seyhan, Instagram'da "Umay Seyhan" adıyla ve @umranseyhan kullanıcı adıyla hesap sahibi.

Bu platformda 33 binden fazla takipçisi bulunuyor. Seyhan, takipçilerine yaşam koçluğu ve değişim konularında rehberlik ediyor.