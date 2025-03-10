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Show TV ekranlarında yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı ilginç olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yılmaz'ın bugünkü programında ise gergin anlar yaşandı.

Programa katılan öğretmen Güler Hanım, kendisinden yaşça küçük Taner isimli otobüs şoförüne aşık olduğunu ve ilişki yaşamaya başladıklarını anlattı

Zaman içinde Taner'e büyük miktarda parasını kaptırdığını ve daha kötüsü de Taner’in evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

TANER'İN EŞİ ZELİHA CANLI YAYINA BAĞLANDI

Güler Hanım ve Zeliha Hanım’ın yüzleşmesi ise olay yarattı.

Güler "Ben insan değil miyim? Ben sevmeyecek miyim, sevilmeyecek miyim? Boşluğuma geldi ne yapsaydım?" diyerek Züleyha'ya çıkıştı..

Züleyha da "Ben sana kocamın evli olduğunu mesaj yoluyla söylemiştim" diyerek kendini savundu.

"AL KOCAN SENİN OLSUN"

Bunun üzerine Güler de Züleyha'nın evini basarak kendisini rezil ettiğini belirterek şunları söyledi: