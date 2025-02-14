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Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını ilk kez yorumladı

Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını ilk kez yorumladı Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara’nın yeni bölüm tanıtımında Sezen Aksu’nun Ferdi Tayfur’a ithafen okuduğu ‘Bana Sor’ şarkısı ilk kez yayınlandı. Seyirci, Sezen Aksu’nun sesinden Ferdi Tayfur şarkısıyla duygusal anlar yaşadı.