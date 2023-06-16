Sezen Aksu'nun büyük aşkıydı! Uzay Hepari'nin oğlu yakışıklılığıyla Burak Özçivit'i solladı Uzay Hepari'nin oğlu Uzay Kanat, adeta babasının kopyası. Güneşin Kızları dizisinde karşımıza çıkan Kanat Heparı, yakışıklılığıyla da görenleri kendisine hayran bıraktı.

Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe, 1991 yılında tanıştı. İkili o yılda tanıştıktan sonra uzun bir süre de birlikte çalıştı.

Ancak ikilinin dostluğu çok uzun sürmedi. Tilbe ve Sezen'in arasına Uzay Hepari girdi.

Aksu, bir gece sevgilisi Uzay Hepari ve Yıldız Tilbe'yi birlikte yakaladı. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'yi vokalistliğinden çıkararak, evinden kovdu ve uzun bir süre kendine gelemedi...

Yıldız Tilbe tam aksini söyledi. Uzay Hepari ile basılmadığını ve olayı Aksu'ya kendisinin anlattığını iddia etti.

Bu konu kapandıktan sonra Uzay Hepari, Zeynep Tunuslu'ya aşık oldu ve evlendi.

Ancak oldukça genç bir yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Hepari, akıllarda hem yakışıklılığı hem de Sezen Aksu ile akıllarda yer etti.

Tunuslu eşini kaybettiği dönemde hamileydi ve bir erkek çocuğu bekliyordu. O çocuk ise şimdi kocaman bir delikanlı...

İşte Uzay Hepari'nin oğlu

Güneşin Kızları dizisinde Mert karakteriyle yer alan Kanat Hepari, babasının kopyası.

Yakışıklı bir delikanlı olan Kanat Hepari, müzik ve oyunculuk alanında ilerlemek istiyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile de genç kızların gözdesi olan Kanat Hepari için, "Babana çok benziyorsun" yorumları yapılıyor.