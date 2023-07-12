Sıcaktan bunalan güvercine hortumlu su serinliği! İç ısıtan anlar Sıcak havalar hem insanlaır hem de hayvanları bunaltmaya devam ediyor. Küçük bir güvercin, sıcak havalardan daralınca imdadına ise hortumlu su yetişti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sıcak havalar vatandaşları bunaltmaya devam diyor. Türkiye'de 35 dereceye yaklaşan sıcaklık hem vatandaşları hem de hayvanları bunalttı. Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde evden çıkmamak gerekiyor. Eğer çıkıyorsak, sokaktaki hayvanları unutmamalıyız. Sokaktaki canlıları unutmayan vatandaşlardan birisi ise güvercini sıcaktan kurtardı. Suyla serinletti Güvercinin sıcaktan bunaldığını gören bir vatandaş, eline aldığı hortumla güvercini yıkadı. Sıcaktan bunalan güvercinin hortumun altına girip serinlediği anlar ise sosyal medyada viral oldu.