Sıcak havalar vatandaşları bunaltmaya devam diyor.
Türkiye'de 35 dereceye yaklaşan sıcaklık hem vatandaşları hem de hayvanları bunalttı.
Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde evden çıkmamak gerekiyor. Eğer çıkıyorsak, sokaktaki hayvanları unutmamalıyız.
Sokaktaki canlıları unutmayan vatandaşlardan birisi ise güvercini sıcaktan kurtardı.
Suyla serinletti
Güvercinin sıcaktan bunaldığını gören bir vatandaş, eline aldığı hortumla güvercini yıkadı.
Sıcaktan bunalan güvercinin hortumun altına girip serinlediği anlar ise sosyal medyada viral oldu.