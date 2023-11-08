Simge Sağın mini deri elbisesiyle poz verdi, Instagram'ı salladı! "Bu fizik halis mi?" Ünlü şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz gün verdiği bir konserde verdiği iddialı pozlar ile gündeme geldi. Mini deri bir elbise giyen Simge verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o kareler..

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Şarkıcı Simge Sağın konserlerinde giydiği iddialı kıyafetler ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Her konserinde cesur tarzıyla dikkat çeken Simge Sağın geçtiğimiz gün verdiği bir konserde yine tarzıyla adından söz ettirdi.

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

2010 yılının başında çıkardığı şarkılar ile Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlayan Simge asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" isimli şarkısı ile gerçekleştirdi.

41 yaşındaki Simge Sağın geçtiğimiz gün verdiği bir konserdeki tarzıyla olay yarattı. Deri bir kostüm tercih eden Simge'nin tarzı sosyal medyayı salladı.

İddialı sahne kostümüyle poz veren Simge konser pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede takipçilerinin beğenisini topladı.

İşte Simge'nin cesur sahne tarzı