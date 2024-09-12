Siyah Kalp oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Siyah Kalp oyuncu kadrosu Yeni dizi Siyah Kalp, izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dumur eden dizi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. İşte Siyah Kalp dizi konusu ve oyuncu kadrosu!

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Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, ‘Siyah Kalp’, yayın macerasına başlıyor.

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin çekimleri Kapadokya'da tamamlandı.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Dizinin kadrosunda Ece Uslu ve Burak Sergen yer alıyor.

Peki, Siyah Kalp dizi konusu nedir, neyi anlatıyor? Siyah Kalp dizisi oyuncu kadrosu...

SİYAH KALP DİZİ KONUSU

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Ece Uslu (Sumru),

Aras Aydın (Nuh),

Leyla Tanlar (Sevilay),

Hafsanur Sancaktutan (Melek),

Burak Tozkoparan (Cihan),

Esra Dermancıoğlu (Hikmet),

Burak Sergen (Samet),

Genco Özak (Esat),

İlker Aksum (Tahsin),

Bülent Polat (Bünyamin)