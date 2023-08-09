Skandal görüntüler! Küçük erkek çocuğunu dansözle oynattılar... İstismar edildiği görüntüler Sosyal medyada küçük bir çocuğun dansözle oynadığı anlar olay oldu. Videoyu görenler tepki dolu yorumlar yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, görenleri hayrete düşürdü... Dansözle küçük bir çocuğun karşılığı oynadığı video, izleyenlerin tepkisini çekti. Babanın rahat tavırları ve çocuğu dansözün yanına götürmesi ise "istismar" olarak yorumlandı. Tepki dolu yorumlar geldi Sosyal medyadan yayılan ve kısa süre içerisinde izlenme rekoru kıran videoya yorumlar geldi. Yapılan yorumlarda tepkiler yer alırken, "Küçücük çocuğu bu hale nasıl getirirsiniz?" diyerek babadan hesap soruldu. Yorum yapanlar, Aile Bakanlığı'nın Twitter hesabını etiketleyerek, babaya dair şikayette bulunmayı da ihmal etmedi.