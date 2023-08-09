Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, görenleri hayrete düşürdü...
Dansözle küçük bir çocuğun karşılığı oynadığı video, izleyenlerin tepkisini çekti.
Babanın rahat tavırları ve çocuğu dansözün yanına götürmesi ise "istismar" olarak yorumlandı.
Tepki dolu yorumlar geldi
Sosyal medyadan yayılan ve kısa süre içerisinde izlenme rekoru kıran videoya yorumlar geldi.
Yapılan yorumlarda tepkiler yer alırken, "Küçücük çocuğu bu hale nasıl getirirsiniz?" diyerek babadan hesap soruldu.
Yorum yapanlar, Aile Bakanlığı'nın Twitter hesabını etiketleyerek, babaya dair şikayette bulunmayı da ihmal etmedi.