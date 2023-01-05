Sosyal medya fenomeni Demet Özdemir'in kopyası çıktı! 'Bu benzerlik şaka mı'

Sosyal medya fenomeni Demet Özdemir'in kopyası çıktı! 'Bu benzerlik şaka mı'

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Eda Sakız'ın oyuncu Demet Özdemir'e benzerliği görenleri şaşırtıyor.

Adını ilk olarak TikTok'ta duyuran Eda Sakız, sosyal medyanın tanınan simaları arasında yer alıyor.

TikTok’da çektiği playback, dans, yavaş çekim videolarıyla oldukça büyük kitleye sahip olan Eda Sakız'ın TikTok‘da 4 milyon takipçisi bulunuyor.

Aslen Mersin doğumlu olan sonradan İstanbul'a gelen Eda Sakız, müzik çalışmalarına başladı. Sahnelerde olmak en büyük hayali olan Sakız, "Çok İçince" isimli şarkısını çıkardı.

Demet'e benzetiliyor

1999 doğumlu genç fenomen Eda Sakız Instagram paylaşımlarıyla büyülerken, görenler ise Demet Özdemir benzetmesi yapıyor.

Birbirinden cesur ve iddalı pozlar paylaşan fenomene "Küçük Demet", "Demet'in ikizi", "Demet Özdemir'le kardeş misiniz" yorumları sıkça geliyor.

İkili arasında bir bağ bulunmazken, sima olarak andırdığı düşünülüyor.