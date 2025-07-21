Sosyolog Mustafa Kemal Coşkun'un dikkat çeken 'İmam Hatip' çıkışı

Türkiye kamuoyunun son günlerdeki gündemi ise, CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) hedef alan yalan kampanyası oldu.

MEB'e yönelik yürütülen algı operasyonunda LGS soruları çalındı iddiası ortaya atıldı.

Söz konusu algı operasyonunda "Diyarbakır'da 300 birinci, Bursa'da bir imam hatipte ise 36 birinci var" iddialarının tamamı, kısa sürede ilgili merciler tarafından kanıtlarla yalanlandı..

CHP'den herhangi bir özür ve düzeltme açıklaması yapılmazken, YKS'de derece yapan imam hatip öğrencilerinin başarısını hazmedemeyen muhalif kesim de dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Bunlardan bir tanesi İlke TV canlı yayınında yaşandı.

Sosyolog Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun canlı yayında imam hatipleri küçümsedi.

"İMAM HATİPLİLER GİRERSE İLAHİYAT FAKÜLTESİNE GİRER"

Coşkun, şu ifadeleri kullandı:

İmam hatip lisesi mezununu nerede istihdam edersiniz? İmam, vaiz... Girerse ilahiyat fakültesine girer hiç itirazım yok.

"HUKUK FAKÜLTESİNE GİRMESİ BOŞA MASRAF"