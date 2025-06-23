Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon tarihi...

Netflix’in dünya çapında ses getiren yapımı Squid Game, üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda, hayatta kalma mücadelesinin daha da sertleşeceği, psikolojik savaşların ön plana çıkacağı ve baş karakter Seong Gi-hun’un (Lee Jung-jae) intikam dolu yolculuğunun derinleşeceği belirtiliyor.

Yeni sezonda önceki sezonlardan tanınan Lee Byung-hun (Front Man), Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi isimler tekrar kamera karşısına geçerken, oyuncu kadrosuna Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri gibi yeni isimler de katılıyor.

Gi-hun ile Front Man arasında yaşanacak hesaplaşma, dizinin kaderini belirleyecek.

Platformdan yapılan resmi açıklamaya göre Squid Game 3. sezonuyla birlikte final yapacak.

Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen o tarih...

Netflix üzerinden yayınlanacak olan Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak.