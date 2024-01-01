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İlk olarak 2014 yılında Survivor'a katılan Sahra Işık, 2024 kadrosunda da yer aldı.
Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı.
2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.
Estetiksiz Sahra
Hakkında bilgiler merak konusu olan Sahra Işık'ın eski hali ise görenleri şoke etti.
Yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşayan Işık'ın estetik dokunuşları büyük fark yarattı.
33 yaşındaki Sahra Işık'ın değişimi "eskisinden eser yok" dedirtti.