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Survivor Sahra Işık'ın değişimi dumur etti! "Yüz nakli mi"

Survivor Sahra Işık'ın değişimi dumur etti! "Yüz nakli mi" Survivor All Star 2024 yarışmacısı Sahra Işık'ın ekrandaki ilk hali ve şimdiki görüntüsü arasındaki fark, görenleri şoke etti.