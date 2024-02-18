Survivor'da ortalık fena karıştı! Ekipler sahaya girdi... Survivor 37. bölüm fragmanında herkesin kavga ettiği anlar sosyal medyayı sallarken, yarışmadan diskalifiye olup olmadığı merak edildi.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, kavgalarla gündeme geliyor.

Yarışmanın son fragmanı yine birbirinden heyecanlı oyunlara ve kavgalara sahne oldu.

Survivor 37. bölüm fragmanı adeta boks ringlerini aratmadı.

Özellikle Pınar-Sema-Seda arasında yaşanan kavgada ayıranlardan birinin kavgalarıyla meşhur Nagihan olması gözlerden kaçmadı. Ancak Nagihan'ı gölgede bırakan ise Sercan Yıldırım oldu.

Ogeday ve Hakan'ı kimse tutamadı

Ogeday'ın bir şişeyi nehre fırlatmasının ardından Hakan'a dönerek "Al bu şişeyi de attım Survivor Panorama'da anlatırsın" demesi olayların fitili ateşlendi.

Hakan'ın "Terbiyesizlik yapma" diyerek Ogeday'ın üzerine yürümesinin ardından Ogeday adeta çılgına döndü.

Birkaç yarışmacının zor sakinleştirdiği Ogeday, sinirlerine hakim olmakta zorlandı.

Gecenin sonunda üç büyük kavganın ardından diskalifiyenin gelip gelmeyeceği ise ortaya çıkacak.