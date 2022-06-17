Survivor'ı bırakan Alp Kırşan'dan yeni açıklamalar

Survivor'da uzun yıllar sunuculuk yapan Alp Kırşan, ani bir kararlar ekranlardan uzaklaştı. Bodrum'a taşınan sunucu, artık ailesiyle vakit geçiriyor.

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan 2012'de Acun Ilıcalı ile el sıkışmış ve 'Survivor'ı sunmaya başlamıştı.

Survivor'ın sevilen simalarından olan Alp Kırşan ani programı bırakmasıyla milyonları şoke etmişti.

Neden ayrıldığı uzun süre merak konusu olan Kırşan, ailesinin yanına dönüp eşi Zeynep Kırşan ve iki çocuğunu da alarak Bodrum'a yerleşti.

Ünlü sunucu konuya açıklık getirerek, "Kariyeri değil ailemi seçtim" demişti.

Bodrum'da bir etkinlikte sunuculuk yapan Alp Kırşan, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Kendini ailesine adadı

Habertürk'ün haberine göre, Oğulları Efe ve Ata ile ilgilendiğini dile getiren Kırşan, "İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" açıklamasıyla güldürdü.

"Parayla işim yok"

Kırşan "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa burada değil, İstanbul'da yaşardım" dedi.