Survivor’un iddialı yarışmacısı Bozok’un gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Filinta gibi mübarek... Survivor All Star’ın başarılı yarışmacılarından olan Bozok’un gençlik fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafları görenler şaştı kaldı. Filinta gibi delikanlıymış…

ensonhaber.com

Survivor All Star’da başarılı performansı ile izleyicilere seyir zevki yaşatan eski manken Bozok Gören, bir dönem Çağla Şikel ile yaşadığı aşk ile adından söz ettirmişti.

All Star’ın final adayları arasında yer alan Bozok’un gençlik fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde ada konseyinde söylediği "Ben Hawaii'de profesyonel sörfçüyüm" sözleriyle Survivor’un gergin zamanlarında izleyiciyi güldürmeyi başardı.

Konseydeki konuşmasıyla sosyal medyada adından söz ettirirken sosyal medya platformu olan X üzerinden bir kullanıcı Bozok’un gençlik fotoğrafını paylaştı.

Başarılı yarışmacını eski hallerini görenler şaştı kaldı. Filinta gibi bir delikanlı olduğu zamanlardan kalan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları yarışmacının gençliğiyle ilgili "Gerçekten bu mu", "Yakışıklıydı o zamanlar", "Yabancı filmlerdeki serserilere benziyormuş", "Hadi canım" gibi yorumlar geldi.

İşte, Bozok Gören'in gençlik halleri...