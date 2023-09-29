Takipçisine sinirlendi! Pınar Altuğ, Seda Fettahoğlu paylaşımına gelen bir yoruma ateş püskürdü.. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu arkadaşı Seda Fettahoğlu'na sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile veda etti. Pınar Altuğ bu paylaşımın altına gelen bir yoruma çok sinirlendi. İşte o yorum..

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Geçtiğimiz günlerde bir parkta ölü bulunan oyuncu Seda Fettahoğlu'nun ölüm haberi gündemdeki yerini koruyor.

Beyoğlu'nda bir parkta cansız bedenine ulaşılan oyuncunun intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken ölüm nedeni henüz belli olmadı.

Seda Fettahoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğarken oyuncu arkadaşlarından duygusal paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Sultan karakteri ile hafızalara kazınan Seda Fettahoğlu hakkında bir paylaşımda oyuncu Pınar Altuğ'dan geldi.

Seda Fettahoğlu ile Çocuklar Duymasın'da birlikte rol alan alan Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Pınar Altuğ, Seda Fettahoğlu ile olan karelerini paylaşarak "Ben seni hep gülen gözlerinle hatırlayacağım. Seda Fettahoğlu yattığın yer incitmesin" ifadelerine yer verdi.

Takipçisinin yorumu sinirlendirdi

Pınar Altuğ'un bu paylaşımı altına bir takipçisi "Yaşarkende hatırlasaydınız" yorumunda bulundu.

Bu yorum karşısında sessiz kalamayan Pınar Altuğ takipçisine "Anlayamadım? Aramızdaki ilişkiye dair ne fikriniz var da buraya yorum yazabiliyorsunuz? Hangi hakla?" cevabını verdi..