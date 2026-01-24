Taşacak Bu Deniz 16. bölüm fragmanı: “Bu sevdaluk burada biter!”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle adından söz ettiren Taşacak Bu Deniz, son bölümde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından yine gündemin üst sıralarına yerleşti.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizide, yayınlanan yeni fragman izleyicinin heyecanını zirveye taşıdı.

Başrollerinde Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı diziden yeni fragman geldi.

Peki, yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz 16. bölüm fragmanı:

15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz’in 15. bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Adil Koçari’nin, Şerif Furtuna’ya rağmen Esme’ye sahip çıkması dengeleri altüst ederken, bu hamle Şerif’in öfkesini zirveye taşıdı. Kontrolü tamamen kaybeden Şerif, Esme’yi konakta adeta tecrit ederken, annesiyle bağlantılı olaylar Eleni’yi de Emniyet’teki sorgu odasına sürükledi.

Bir yanda konakta özgürlüğü kısıtlanan Esme, diğer yanda gözaltında tutulan Eleni ve onları ayakta tutmaya çalışan Adil… Üçlü, tüm engellere rağmen birbirlerinden kopmamanın yollarını ararken, yaşananlar yeni çatışmaların kapısını araladı. Öte yandan Oruç, Eleni’nin ailesinden koparılmasının ve mesleğinden edilmesinin ağırlığıyla yüzleşirken, amcasının Esme’yi hapsettiğini öğrenmesi onu geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükledi.