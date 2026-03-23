Taşacak Bu Deniz'de "Eleni" iddiası: Ava Yaman ayrılacak mı

TRT 1'in fenomen dizisi "Taşacak Bu Deniz" hakkında sosyal medyada bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Dizide Eleni karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman'ın kadrodan ayrılacağı öne sürüldü.

Bayram haftası nedeniyle dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesi, oyuncunun akıbetini iyice merak ettirdi.

Arama motorlarında "Taşacak Bu Deniz Ava Yaman diziden ayrılıyor mu" sorusu sıkça araştırılmaya başlandı.

Ortaya atılan bu iddiaların ardından gözler yapım ekibine çevrildi.

Ancak mevcut bilgilere göre, Ava Yaman'ın diziden ayrıldığına dair yayıncı kanal veya yapım şirketi tarafından yapılmış resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Sonuç olarak iddialar, henüz söylentiden öteye geçemedi.