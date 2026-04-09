Michael Jackson filminden fragman geldi: Öz yeğeni canlandırıyor

Antoine Fuqua imzası taşıyan Michael, dünya yıldızı Michael Jackson’ın bilinmeyen yönlerini de izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Filmde, sanatçının çocukluk yıllarından başlayarak dünya çapında bir yıldız haline geliş süreci, aile hayatı, müzik kariyerindeki dönüm noktaları ve sahne arkasındaki mücadeleleri detaylı şekilde ele alınıyor.

Özellikle Jackson 5 döneminden solo kariyerine uzanan yolculuğu merkezine alan yapım, fragmanda yer alan güçlü sahnelerle dikkat çekiyor.

Büyük merakla beklenen Michael filmi, 24 Nisan 2026 tarihinde dünya genelinde aynı anda vizyona girecek.

ÖZ YEĞENİ CANLANDIRIYOR

Michael filminin en dikkat çeken detaylarından biri, başrol tercihi oldu. Michael Jackson’ı canlandıracak isim, sanatçının öz yeğeni olan Jaafar Jackson olarak açıklandı.

İlk büyük sinema projesinde kamera karşısına geçen Jaafar Jackson’ın, amcasının dans figürlerinden sahne enerjisine kadar birçok detayı başarıyla yansıtıyor.

Yayınlanan fragmanlarda Jaafar’ın performansı, izleyiciler tarafından şimdiden büyük ilgi gördü.

Geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken filmde, Michael Jackson’ın babası Joe Jackson karakterine Colman Domingohayat verecek.

Kadroda ayrıca Miles Teller, Nia Long, Laura Harrier ve Kat Graham gibi ünlü isimler yer alıyor. Senaryosu, Gladiator ve Skyfall gibi yapımlarla tanınan John Logan tarafından kaleme alınan yapım, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle sinema dünyasında büyük beklenti yarattı.