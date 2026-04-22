Taşacak Bu Deniz'e veda: İşte sezon finali tarihi

TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, milyonlarca izleyiciye hitap ederek reytinglerde adından söz ettiriyor.

Öyle bir seyirci kitlesi var ki; milli maç veya çeşitli sebeplerden dolayı ekrana gelemeyen her bölüm sosyal medyada gündem oluyor.

Dizinin 25. bölümü heyecanla beklenirken "erken final" iddiaları da gündeme gelmişti.

Taşacak Bu Deniz'in sezon finali tarihi ile ilgili iddialar, izleyicileri üzdü.

7 BÖLÜM KALDI

Taşacak Bu Deniz'in ne zaman sezon finali yapacağı sorusu sonunda yanıt buldu.

Taşacak Bu Deniz, planlarda son anda bir değişiklik olmazsa 5 Haziran Cuma günü 31. bölümüyle sezon finali yapacak.

Dizinin resmi kanallarından da duyurunun yapılması bekleniyor.