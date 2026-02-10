Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si ilk o isme teklif edilmiş! Reddetme sebebi...

- Taşacak Bu Deniz dizisindeki Zarife Furtuna rolü, önce Öykü Gürman'a teklif edildi.
- Gürman, o dönemde Gönül Dağı dizisinde yer aldığı için teklifi reddetti.
- Şu anda rol, Yeşim Ceren Bozoğlu ile hayat buluyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, her detayıyla merak konusu.
Dizi, her bölümüyle uzun süre gündem olurken ortaya çıkan bilgiler de izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Son olarak ilginç bir itiraf Öykü Gürman'dan geldi.
"ZARİFE OLACAKTIM"
Öykü Gürman, "Zarife Furtuna" karakteri için yaz aylarında ilk kendisine teklif geldiğini açıkladı.
Saba Tümer'in programında anlattığına göre; Öykü Gürman’a teklif yapılmış kendisi konser takvimi ve aynı anda Gönül Dağı dizisinde olması nedeniyle teklifi reddetmiş.
Şimdi ise o rol Yeşim Ceren Bozoğlu ile parlamakta...