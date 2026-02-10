Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si ilk o isme teklif edilmiş! Reddetme sebebi... Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife Furtuna karakteri için teklifin ilk Öykü Gürman'a gittiği ancak o sırada Gönül Dağı dizisinde rol aldığı için reddettiği öğrenildi.